Hoạt động nằm trong chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp cùng UBND thành phố tổ chức, với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”.

Tham gia đoàn đại biểu có ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện các khối đại đoàn kết 54 dân tộc, văn nghệ sĩ và các lực lượng vũ trang, thanh niên thành phố.

Đoàn đại biểu TPHCM vào dâng hoa tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh: T.Luân

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, người đã đặt nền móng và luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM chỉnh hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Luân

Đoàn đại biểu kính dâng lẵng hoa tươi thắm báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: T.Luân

Sau nghi thức dâng hoa, đại diện các dân tộc và các khối tham gia cùng hội tụ, tạo hình khối đại đoàn kết, thể hiện tinh thần gắn bó, thống nhất và sức mạnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trước khi dâng hoa, đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Luân

Ngay sau lễ dâng hoa, đoàn đại biểu đã đến dự Lễ khai mạc và trình diễn nghệ thuật 3D Mapping nhân Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP HCM chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dân tộc, tôn giáo trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Luân

Tại khu vực phía trước trụ sở UBND thành phố, chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping được thực hiện, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, góp phần tạo điểm nhấn thị giác và mang đến trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc cho đại biểu, người dân và du khách.

Hoạt động dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong chuỗi hoạt động của TPHCM kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Năm nay, TPHCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt, với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) diễn ra từ tối 22/11 đến ngày 24/11.