“Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11) năm 2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” (23/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 năm 2026.

Tối 22/11, Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra trang trọng, thể hiện lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, cùng với lãnh đạo TP.HCM, cơ quan ban ngành, đại diện 54 dân tộc Việt Nam, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đoàn viên, thanh niên...

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lúc 19 giờ, chương trình khai mạc “Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt” cấp Thành phố và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và không gian các ngành công nghiệp văn hóa diễn ra tại sân khấu chính, cùng Vũ hội đường phố “Sắc màu văn hóa Việt Nam”.

Trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, từ 08 giờ đến 22 giờ hằng ngày, Thành phố dàn dựng chuỗi các không gian hình nón lá nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa gồm: điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ; quảng cáo; du lịch văn hóa và chuyển đổi số. Người dân và du khách sẽ được xem “Tuần phim Bối cảnh TP. Hồ Chí Minh”, khám phá “Dấu ấn sân khấu TP. Hồ Chí Minh”, thưởng thức Liên hoan Nghệ thuật truyền thống “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, trải nghiệm trò chơi điện tử, tự tay làm sản phẩm làng nghề cùng các Nghệ nhân, và xem trình diễn drone, mapping nước, ánh sáng nghệ thuật. Đây không chỉ là nơi trưng bày mà còn là nơi kết nối doanh nghiệp, nhà sáng tạo, nhà đầu tư và công chúng.

Bên cạnh đó, trong tổng thể hoạt động lớn trên Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố chú trọng tổ chức không gian “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” với các hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp Nhân dân Thành phố; giới thiệu di sản, ẩm thực, sản phẩm văn hóa đặc trưng; biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hai dòng chảy — văn hóa sáng tạo, hiện đại và văn hóa cộng đồng, nghĩa tình — hội tụ trên cùng một tuyến phố biểu tượng của Thành phố.

Các văn nghệ sĩ tham gia chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tối 22/11

Từ 18 giờ đến 21 giờ 45 từ ngày 22 – 24/11/2026, tại Sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam – đường đi bộ Nguyễn Huệ giới thiệu Hát bội, Cải lương (22/11), nghệ thuật các dân tộc và Đờn ca tài tử (23/11), giao lưu văn hóa quốc tế (24/11). Các nhà hát của Thành phố biểu diễn tại không gian nghệ thuật biểu diễn; Sân khấu Kết nối cộng đồng giới thiệu văn nghệ của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài. Chiều 24/11 diễn ra Triển lãm và Diễn đàn Cấp phép Bản quyền Văn hóa Việt Nam 2026. Phía trước trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố trình diễn chương trình nghệ thuật 3D Mapping.

Lúc 19 giờ 30 ngày 24/11, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình nghệ thuật đặc biệt cầu truyền hình trực tiếp chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” và bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra tại 03 điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Thành phố.