Đoàn đại biểu TP. Ulsan thăm và làm việc tại Công ty Yến sào Khánh Hòa

Chiều 28-10, đoàn đại biểu TP. Ulsan (Hàn Quốc) do ông Noh Dong-wan - Giám đốc Cơ quan Hành chính TP. Ulsan làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa).

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa tặng quà lưu niệm đoàn đại biểu TP. Ulsan.

Tại đây, đoàn tham quan dây chuyền sản xuất và nghe giới thiệu về quy trình chế biến khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại kết hợp phương pháp cổ truyền, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm. Các đại biểu đánh giá cao quy mô, tính chuyên nghiệp và hệ thống công nghệ của nhà máy, đồng thời ghi nhận nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu.

Lãnh đạo TP. Ulsan tìm hiểu các sản phẩm từ yến sào.

Giám đốc Cơ quan Hành chính TP. Ulsan cho biết, sau chuyến thăm, đoàn sẽ làm việc cụ thể với công ty để xúc tiến đưa các sản phẩm Yến sào Khánh Hòa vào tiêu thụ tại Ulsan. Đồng thời, ông đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kết hợp yến sào Khánh Hòa với một sản vật địa phương của Ulsan để phát triển sản phẩm mới.

Lãnh đạo TP. Ulsan tìm hiểu công đoạn sơ chế tổ yến.

Lãnh đạo TP. Ulsan thăm khu vực đóng gói sản phẩm yến sào.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, công ty hiện quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến lớn nhỏ, đồng thời phát triển hơn 2.000 nhà yến. Công ty giữ kỷ lục châu Á về số lượng hang đảo yến và sản lượng khai thác yến sào đảo thiên nhiên. Đơn vị đã đầu tư hệ thống nhà máy, dây chuyền sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP, BRCGS, FSMA, GMP, FDA, HALAL... Hiện nay, các dòng sản phẩm mang thương hiệu Sanest và Sanvinest không chỉ có mặt trên khắp cả nước mà còn được xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia...

Đoàn đại biểu TP. Ulsan tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa và các đơn vị tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa tặng quà lưu cho đoàn đại biểu TP. Ulsan​​​.

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa tin tưởng chuyến thăm của đoàn đại biểu TP. Ulsan sẽ góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên trong phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại. Qua đó, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP. Ulsan và tỉnh Khánh Hòa ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Công ty cũng cho biết sẽ xúc tiến triển khai các đề nghị của Giám đốc Cơ quan Hành chính TP. Ulsan.

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