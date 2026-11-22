Tối 22/11, Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ).

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh dâng hoa tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Hoa Lê

Tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Huỳnh Thanh Nhân; đại diện các khối đại đoàn kết 54 dân tộc Việt Nam, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Phước Lộc chỉnh hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân; đồng thời đặt nền móng và luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Sau nghi thức dâng hoa, đại diện các dân tộc và các khối tham gia cùng hội tụ, tạo hình tập thể tại khu vực Tượng đài, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó, thống nhất trong đa dạng văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sắc màu văn hóa Việt năm 2026, với chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình”, do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tổ chức từ tối 22/11 đến ngày 24/11 tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dân tộc, tôn giáo trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Ngay sau lễ dâng hoa, đoàn đại biểu tham dự lễ khai mạc Ngày hội và chương trình trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tại khu vực phía trước trụ sở UBND Thành phố. Chuỗi hoạt động còn có các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật truyền thống, giới thiệu các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và tăng cường gắn kết cộng đồng.