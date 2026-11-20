Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố (20.11.1946 - 20.11.2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2; hướng tới kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Văn Lập.

Đoàn đại biểu TP. Hải Phòng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố cùng dâng hương.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Các lãnh đạo TP thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức xây dựng TP. Hải Phòng ngày càng vững mạnh, văn minh, giàu đẹp.

Tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Nguyễn Đức Cảnh - người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, nguyên Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày nay), Bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố. Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh là người chiến sĩ cách mạng kiên trung, hy sinh cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và thành phố Cảng anh hùng.

Các lãnh đạo TP bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Trước anh linh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, các lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của lãnh tụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và phong trào công nhân Việt Nam; đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, động lực phát triển quan trọng của khu vực và cả nước.