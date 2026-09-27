Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga

Các đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga (FNPR) chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tiếp nối hoạt động trọng tâm là hội đàm và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2031 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga (FNPR), Đoàn đã có nhiều cuộc gặp gỡ, làm việc với các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Liên bang Nga.

Các hoạt động tập trung trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu mô hình, chính sách và những vấn đề mới đặt ra đối với tổ chức công đoàn và người lao động trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ của thị trường lao động.

Các đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Moskva chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Tại buổi làm việc với Ủy ban ba bên Nga về Điều chỉnh quan hệ Xã hội-Lao động, Đoàn tìm hiểu sâu về cơ chế vận hành của hệ thống quan hệ lao động ba bên tại Liên bang Nga, từ xác định chương trình nghị sự, lựa chọn các vấn đề ưu tiên, chuẩn bị quan điểm của mỗi bên trước các phiên họp, đến trao đổi, thương lượng và hình thành đồng thuận khi các bên còn có những quan điểm khác nhau.

Đoàn cũng trao đổi về vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ chế ba bên và việc theo dõi, giám sát thực hiện các thỏa thuận, khuyến nghị sau đối thoại. Những kinh nghiệm này có ý nghĩa tham khảo thiết thực đối với việc nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng và tham gia xây dựng chính sách của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Buổi làm việc với Ủy ban ba bên Nga về Điều chỉnh quan hệ Xã hội-Lao động. (Ảnh: THÙY VÂN)

Thăm và làm việc tại Học viện Lao động và Quan hệ xã hội, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Liên hiệp Công đoàn độc lập Nga, Đoàn tập trung tìm hiểu về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và chuyên gia quan hệ lao động, nhất là trước những yêu cầu mới từ chuyển đổi số, tự động hóa và sự phát triển của các hình thức việc làm mới.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Học viện tiếp tục phát huy kết quả hợp tác với Trường đại học Công đoàn Việt Nam, triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ giữa hai bên, đồng thời tăng cường phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tổ chức công đoàn và xã hội.

Tại Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Moskva, Đoàn đã trao đổi thông tin về tổ chức, hoạt động công đoàn và công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tại hai Thủ đô; đồng thời thăm Trung tâm đào tạo cán bộ của Công đoàn Thủ đô.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong những lĩnh vực cùng quan tâm, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tổ chức công đoàn hai Thủ đô.

Đoàn công tác thăm và làm việc với Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Moskva. (Ảnh: THÙY VÂN)

Trước yêu cầu ngày càng cao về đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và tự động hóa, Đoàn đã đến thăm Trung tâm Đào tạo thực hành “Nghề nghiệp tương lai” do chính quyền thành phố Moskva thành lập. Tại đây, Đoàn tìm hiểu về chiến lược, chính sách và mô hình đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

Thành lập năm 2025, Trung tâm có 35 xưởng, hơn 5.000 thiết bị đào tạo và tổ chức đào tạo khoảng 75 nghề; chương trình được thiết kế theo hướng tăng cường thực hành, gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Trung tâm cũng ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong đào tạo, giúp người học thực hành xử lý các tình huống nguy hiểm hoặc bất thường mà không gây rủi ro về an toàn; đồng thời hỗ trợ kết nối việc làm thông qua mạng lưới hơn 3.000 doanh nghiệp và người sử dụng lao động đối tác.

Đoàn công tác thăm Trung tâm Đào tạo thực hành “Nghề nghiệp tương lai” do chính quyền thành phố Moskva thành lập. (Ảnh: THÙY VÂN)

Mô hình đào tạo gắn chặt với nhu cầu doanh nghiệp, chú trọng thực hành và kết nối việc làm. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tại Trung tâm là kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong xây dựng chính sách phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn cũng tới thăm, gặp gỡ đoàn viên, người lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty RusvietPetro, liên doanh giữa Zarubezhneft và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), được thành lập ngày 7/7/2008. Đây là công ty liên doanh Nga-Việt đầu tiên thực hiện khai thác các mỏ dầu trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Buổi làm việc tại Công ty RusvietPetro, liên doanh giữa Zarubezhneft và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). (Ảnh: THÙY VÂN)

Sau khi nghe giới thiệu về quá trình hình thành, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình đội ngũ người lao động, Đoàn đã trao đổi về công tác chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trong đó có người lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả hoạt động của RusvietPetro, ghi nhận những đóng góp của Công ty đối với hợp tác kinh tế, năng lượng giữa Việt Nam và Liên bang Nga; đồng thời nhấn mạnh việc quan tâm bảo đảm điều kiện làm việc, đời sống và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Các đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn viên, người lao động của RusvietPetro. (Ảnh: THÙY VÂN)

Đoàn cũng dành thời gian gặp gỡ, trao đổi với đoàn viên, người lao động Việt Nam tại RusvietPetro, tìm hiểu về điều kiện làm việc, đời sống, thu nhập, chế độ phúc lợi, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình làm việc tại Liên bang Nga. Các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động được Đoàn ghi nhận, qua đó góp phần tăng cường sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài.

Các hoạt động trong chuyến thăm đã góp phần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các cơ quan, tổ chức công đoàn và đối tác của Liên bang Nga về những vấn đề thiết thực đối với hoạt động công đoàn và người lao động; đồng thời mở rộng các kênh hợp tác trong đào tạo, quan hệ lao động, phát triển kỹ năng nghề và chăm lo người lao động.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2031, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga ngày càng thiết thực, hiệu quả.