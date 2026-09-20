Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phông Sa Lỳ thăm và làm việc với Trường Đại học Tân Trào

Đồng chí Chăn Thạ Sỏn Phun Súc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cùng các đại biểu tham quan cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Tân Trào đã thông tin với Đoàn về tình hình, kết quả chương trình hợp tác đào tạo của tỉnh với nhà trường: Theo đó, tổng số lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang theo học tại Trường Đại học Tân Trào là 46 em, trong đó có 36 em thuộc tỉnh Xiêng Khoảng và 10 em thuộc tỉnh Phông Sa Lỳ đang theo học các ngành Dược, Kinh tế, Công nghệ thông tin và Kế toán. Năm học 2026-2027, nhà trường đã công nhận 13 lưu học sinh Lào trúng tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy sau khi đạt chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Nhà trường cũng đang tích cực phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang khẩn trương hoàn tất thủ tục bảo lãnh để sớm đón thêm 2 em học sinh mới của tỉnh Phông Sa Lỳ sang bắt đầu chương trình học tiếng Việt cơ sở.

Lãnh đạo Trường Đại học Tân Trào tặng quà lưu niệm cho các thành viên trong Đoàn công tác.

Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm đặc biệt dành cho các em lưu học sinh Lào, Trường Đại học Tân Trào luôn coi việc chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập, sinh hoạt là nhiệm vụ quan trọng; đã bố trí chỗ ăn, ở an toàn, thuận tiện, cơ sở vật chất bảo đảm để các em yên tâm học tập; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

Bên cạnh việc học tập, nhà trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa phong phú, thiết thực dành cho các em, tiêu biểu như chương trình đón Tết Cổ truyền Bunpimay hằng năm với các hoạt động giao hữu thể thao, giao lưu văn nghệ, giao lưu văn hóa ẩm thực giữa sinh viên Việt Nam, Lào và các nước khác. Các em cũng được tạo điều kiện tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế do nhà trường tổ chức. Kết quả học tập, rèn luyện, trong học kỳ II năm học 2025-2026, tỷ lệ lưu học sinh đạt học lực khá là gần 50% và trên 70% các em đạt hạnh kiểm khá, tốt.

Đồng chí Chăn Thạ Sỏn Phun Súc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng cùng đoàn công tác với các em sinh viên Lào tại Đại học Tân Trào.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng và Phông Sa Lỳ của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và lãnh đạo Trường Đại học Tân Trào đã trao đổi về những nội dung cùng quan tâm, nhất là khả năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng và Phông Sa Lỳ mong muốn thời gian tới, các bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục, đào tạo; nghiên cứu các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế của các địa phương. Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, giảng viên, sinh viên; phối hợp nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, giảng viên, sinh viên hai nước, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, tạo cơ hội để thế hệ trẻ hai nước giao lưu, học hỏi và cùng phát triển.