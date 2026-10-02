Đoàn đại biểu tỉnh viếng Đài Liệt sĩ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng đi có các đồng chí: Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và lãnh đạo 2 phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa Đài Liệt sĩ tỉnh.

Viếng Đài Liệt sĩ tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”. Diễn từ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ trình bày khẳng định: Trải qua 527 năm hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, các thế hệ nhân dân Cao Bằng đã bền bỉ dựng xây, gìn giữ miền biên cương của Tổ quốc; hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường, nghĩa tình. Truyền thống ấy được tiếp nối, tỏa sáng trong các phong trào cách mạng, làm nên vị thế đặc biệt của Cao Bằng - quê hương cội nguồn cách mạng, nơi mà đầu năm 1941, sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, chọn Pác Bó làm nơi trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cách đây tròn 76 năm, trong chiến dịch Thu - Đông năm 1950, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và chỉ huy trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, làm nên thắng lợi của Chiến dịch Biên giới.

Ngày 3/10/1950, thị xã Cao Bằng hoàn toàn được giải phóng, đánh dấu một mốc son đặc biệt trong lịch sử Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Cùng với thắng lợi của Chiến dịch Biên giới, đã phá thế bao vây, mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, khai thông biên giới và đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển sang thế chủ động tấn công của quân và dân ta.

Để tỉnh Cao Bằng có được sự phát triển, nhân dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay, biết bao cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh; nhiều người đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất biên cương khi tuổi đời còn rất trẻ. Máu xương và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã hòa vào từng tấc đất quê hương, làm nên truyền thống cách mạng vẻ vang, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ hôm nay tiếp tục bảo vệ và xây dựng quê hương Cao Bằng.

Phát huy truyền thống ấy, 76 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đặc biệt, năm 2026, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia; quyết tâm tạo nền tảng vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nguyện tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống quê hương cách mạng; đoàn kết một lòng, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, đoàn đại biểu dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc; lẵng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.