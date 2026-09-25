Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập Giáo phận

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Giáo phận Phát Diệm nhân kỷ niệm 125 năm thành lập.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và xã Phát Diệm.

Đoàn đại biểu của tỉnh dự chúc mừng Giáo phận Phát Diệm.

Đón tiếp đoàn có Giám mục Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm; các linh mục của Giáo phận.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chúc mừng Giáo phận Phát Diệm.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh đã gửi lời chúc mừng đến Giám mục Kiều Công Tùng, các linh mục, chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo Giáo phận Phát Diệm.

Đồng chí nhấn mạnh, chặng đường 125 năm là một dấu mốc có ý nghĩa đối với Giáo phận Phát Diệm. Trên mảnh đất Ninh Bình, đời sống đức tin của các thế hệ giáo dân đã gắn bó với quê hương, với những biến chuyển của đất nước. Tỉnh trân trọng những đóng góp của các linh mục, chức sắc, tu sĩ và bà con giáo dân trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cộng đồng, giữ gìn tình làng nghĩa xóm trong suốt chặng đường vừa qua.

Đặc biệt, nhiều hoạt động bác ái, chăm sóc người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ và phong trào hiến tặng giác mạc đã để lại những dấu ấn đẹp, lan tỏa lòng nhân ái trong xã hội. Đó là những việc làm cụ thể, góp phần bồi đắp sự đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào có đạo và không có đạo trên quê hương Ninh Bình.

Đồng chí khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật, trong đó có Giáo phận Phát Diệm. Tỉnh mong tiếp tục được lắng nghe, trao đổi với Giáo phận, cùng chăm lo đời sống của người dân và vun đắp mối quan hệ chân thành, tin cậy.

Thông tin khái quát về tình hình của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực phát triển trong một không gian mới, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh rất cần sự chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo.

Đồng chí tin tưởng Giám mục Kiều Công Tùng, các linh mục, chức sắc, tu sĩ và bà con giáo dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Giám mục Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm phát biểu.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền nói chung, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nói riêng đối với Tòa Giám mục Phát Diệm và bà con giáo dân.

Giám mục Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật của tỉnh trong thời gian qua. Giám mục khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt phương châm “kính Chúa, yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tăng cường đoàn kết lương - giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo phận Phát Diệm.