Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Cà Mau dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đặng Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Đặng Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Nghệ An nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Cà Mau về dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh tặng biểu trưng lưu niệm đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc xã Kim Liên; tiếp đó, đến dâng hoa trước Tượng đài Người tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh.