Đoàn đại biểu tỉnh tham quan các di tích lịch sử tại tỉnh Điện Biên

Tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn tìm hiểu những tư liệu, hình ảnh, hiện vật tái hiện quá trình diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Điểm nhấn tại bảo tàng là bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch qua các trường đoạn, từ công tác chuẩn bị, vận chuyển lương thực, vũ khí, kéo pháo ra mặt trận đến những trận chiến đấu quyết liệt và thời khắc chiến thắng. Những hình ảnh được tái hiện sinh động giúp người xem hiểu rõ hơn về sự lãnh đạo, chỉ huy của quân đội, tinh thần chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ và sự đóng góp to lớn của quân và dân ta trong chiến dịch lịch sử.

Đoàn đại biểu tỉnh tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tiếp đó, đoàn tham quan di tích đồi A1, một trong những cứ điểm quan trọng trong hệ thống phòng ngự của thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ. Đây là nơi diễn ra những trận chiến đấu đặc biệt ác liệt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những dấu tích còn lưu lại tại di tích góp phần tái hiện cuộc chiến đấu gian khổ, ý chí quyết tâm và sự hy sinh của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, giúp các thành viên trong đoàn hiểu thêm về giá trị lịch sử của vùng đất làm nên chiến thắng ngày 7/5/1954.

Đoàn đại biểu tỉnh nghe thuyết minh, tìm hiểu những dấu tích lịch sử tại di tích đồi A1.

Tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn tham quan, tìm hiểu về công trình gắn với chiến thắng lịch sử của dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.