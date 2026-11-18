Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các thành viên Đoàn công tác tìm hiểu cơ hội hợp tác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEANtại thành phố Nam Ninh vận hành giai đoạn 1 từ ngày 30/6/2025, hướng tới kết nối năng lực công nghệ của doanh nghiệp Trung Quốc với nhu cầu ứng dụng AI tại các nước ASEAN.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các thành viên Đoàn công tác tìm hiểu cơ hội hợp tác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các lĩnh vực hợp tác gồm: Nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch, tài chính, logistics và đào tạo nhân lực. Đến cuối năm 2025, trong khuôn khổ này đã có 51 dự án tại Trung Quốc và 16 dự án tại các nước ASEAN được ký kết. Đây cũng là địa điểm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm ngày 17/4/2026, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên nghe giới thiệu về Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.

Đối với Thái Nguyên, chuyến thăm có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa AI vào đời sống, gắn nghiên cứu với nhu cầu của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Với nền tảng công nghiệp điện tử, hệ thống cơ sở đào tạo và định hướng phát triển kinh tế số, tỉnh có điều kiện hợp tác để từng bước nâng cao năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ.

Nhiều lĩnh vực tỉnh Thái Nguyên có thể hợp tác với Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

Trong sản xuất công nghiệp, những hướng ứng dụng có thể tìm hiểu gồm kiểm soát chất lượng sản phẩm, dự báo nhu cầu bảo trì thiết bị, tối ưu năng lượng và quản lý chuỗi cung ứng. Trong nông nghiệp, nhất là sản xuất chè, AI có thể hỗ trợ theo dõi sinh trưởng, cảnh báo sâu bệnh, chuẩn hóa chất lượng.

Với quản trị công, việc khai thác dữ liệu, hỗ trợ xử lý hồ sơ và cung cấp thông tin có thể góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trải nghiệm một số công nghệ tại Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.

Một hướng hợp tác đáng quan tâm là kết nối các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp của Thái Nguyên với mạng lưới chuyên gia, đối tác của Trung tâm; trao đổi giảng viên, đào tạo kỹ sư, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ. Các chương trình cần gắn với bài toán cụ thể, có sản phẩm và khả năng chuyển giao.

Chuyến thăm góp phần mở rộng không gian hợp tác khoa học, công nghệ giữa Thái Nguyên với Quảng Tây (Trung Quốc).