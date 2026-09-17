Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu chuẩn bị vào dâng hương.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn báo công về những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thỉnh chuông, khánh.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi thay. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tỉnh đang tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đoàn đại biểu tỉnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; không ngừng học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hương.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện nỗ lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.