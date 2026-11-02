Đoàn đại biểu tỉnh Pursat viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Đoàn do ông Heam Khuon, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Hưu trí tỉnh Pursat làm Trưởng đoàn. Tiếp đoàn có đồng chí Tô Văn Tám, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện các sở, ngành tỉnh.

Ông Heam Khuon, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Hưu trí tỉnh Pursat và đồng chí Tô Văn Tám, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Trung An).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đặt tràng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình và tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hòa bình và tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia. Đây cũng là dịp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 2 địa phương của 2 nước.

Đây cũng là dịp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 2 địa phương của 2 nước.

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình thương binh, liệt sĩ; trong đó, có thân nhân cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Sau Lễ viếng, Đoàn đến tham quan Trung tâm Nuôi trồng, Nghiên cứu, Chế biến dược liệu thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, Đoàn được giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Trại rắn Đồng Tâm; tham quan khu trưng bày các sản phẩm chế biến từ rắn, Bảo tàng Rắn và khu nuôi các loài rắn quý hiếm, động vật hoang dã; đồng thời, theo dõi hoạt động biểu diễn kỹ thuật lấy nọc rắn.

Đoàn đến tham quan Trung tâm Nuôi trồng, Nghiên cứu, Chế biến dược liệu thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9.

Trại rắn Đồng Tâm là cơ sở nghiên cứu, bảo tồn, nuôi trồng rắn quy mô lớn của Việt Nam, hiện bảo tồn và phát triển nguồn gen của hơn 50 loài rắn, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Đơn vị còn nghiên cứu, sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bị rắn độc cắn, góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội và Nhân dân.

Hoạt động tham quan giúp Đoàn tìm hiểu thêm về những thành tựu trong nghiên cứu, bảo tồn động vật hoang dã và sản xuất dược liệu của Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Pursat.