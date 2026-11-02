Đoàn đại biểu tỉnh Pursat tham quan Công ty May xuất khẩu Hoan Vinh

Ông Nguyễn Tấn Thanh bày tỏ niềm vinh dự khi được đón Đoàn đại biểu tỉnh Pursat đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tham gia cùng Đoàn có đồng chí Tô Văn Tám, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện các sở, ngành tỉnh. Tiếp Đoàn có ông Nguyễn Tấn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty May xuất khẩu Hoan Vinh; cùng các thành viên Ban lãnh đạo công ty.

Tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Tấn Thanh bày tỏ niềm vinh dự khi được đón Đoàn đại biểu tỉnh Pursat đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển, năng lực sản xuất, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực và những đóng góp của công ty trong giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Đoàn đại biểu đã tham quan nhà xưởng, tìm hiểu quy trình sản xuất, dây chuyền công nghệ và mô hình hoạt động của công ty.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ông Heam Khuon cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo công ty; đồng thời, đánh giá cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là mô hình gắn phát triển doanh nghiệp với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người khuyết tật và con em cựu chiến binh. Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống người lao động.