Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình dự Hội nghị toàn thể “Gặp gỡ Hàn Quốc” năm 2026

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi-Yeon chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Các đồng chí: Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình dự hội nghị.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình dự hội nghị.

Về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn; cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh.

Về phía đối tác quốc tế có bà Lee Mi-Yeon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ quan xúc tiến thương mại, tổ chức kinh tế và gần 200 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh, hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, với Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Để thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn mới, đồng chí đề xuất 3 định hướng trọng tâm: Tăng cường thương mại, đầu tư bền vững, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch; đẩy mạnh liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, tạo động lực tăng trưởng mới cho các địa phương.

Bà Lee Mi-Yeon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lee Mi-Yeon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá cao sự kiện được tổ chức quy mô với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố. Đại sứ khẳng định, Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam trên con đường phát triển mới. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, Đại sứ kỳ vọng các địa phương tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư ổn định, nhất quán, qua đó tạo đà thu hút dòng vốn công nghệ cao từ các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi-Yeon chứng kiến lễ ký kết các biên bản ghi nhớ.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã cùng đánh giá những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy đột phá về thương mại, đầu tư bền vững và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Tham gia trao đổi tại phiên thảo luận, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã chia sẻ về định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch số, phát huy giá trị di sản Ninh Bình thông qua ứng dụng công nghệ sáng tạo của Hàn Quốc.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi tại Phiên thảo luận về thúc đẩy khoa học, công nghệ và công nghiệp văn hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau khi hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, địa phương đang sở hữu không gian văn hóa, di sản rộng lớn với những giá trị đặc sắc về lịch sử, khảo cổ, kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên, tiêu biểu là Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Cố đô Hoa Lư, Tam Chúc, Đền Trần - Phủ Dầy. Đây là nền tảng, lợi thế vượt trội để Ninh Bình hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, trung tâm du lịch và công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế vào năm 2028.

Để chuyển hóa tài nguyên di sản thành trải nghiệm, sản phẩm và giá trị kinh tế mới, đồng chí Đặng Thanh Sơn nêu rõ 3 hướng đột phá của tỉnh gồm: Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số di sản phục vụ du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trình chiếu ánh sáng và thuyết minh đa ngôn ngữ làm sống động các di tích; phát triển chuỗi dịch vụ du lịch số gắn với điện ảnh, nghệ thuật, làng nghề, trong đó đặc biệt chú trọng các nội dung và nền tảng số phù hợp với thị hiếu du khách Hàn Quốc.

Từ bài học thành công của Hàn Quốc trong việc kết nối văn hóa với công nghệ và kinh tế sáng tạo, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị các đối tác Hàn Quốc mở rộng hợp tác trên 3 lĩnh vực ưu tiên gồm: phát triển điện ảnh và công nghiệp nội dung số gắn với quảng bá điểm đến; hợp tác biểu diễn nghệ thuật, lễ hội và thiết kế từ chất liệu văn hóa bản địa (hát chèo, hát văn, thờ Mẫu, nghề thủ công truyền thống) bảo đảm giữ nguyên vẹn tính gốc của di sản; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và ươm tạo khởi nghiệp văn hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quan điểm nhất quán của Ninh Bình: “Di sản là nền tảng, bảo tồn là điều kiện tiên quyết, sáng tạo là động lực và cộng đồng là chủ thể, đồng thời là đối tượng thụ hưởng”. Mọi dự án phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm cơ chế phân chia lợi ích hài hòa và thúc đẩy hợp tác công - tư để tái đầu tư cho di sản. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa Ninh Bình và các đối tác Hàn Quốc sẽ đi vào chiều sâu trên tinh thần cùng nghiên cứu, cùng sáng tạo, cùng đầu tư và cùng chia sẻ giá trị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Theo chương trình, chiều 15/10, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tiếp tục tham gia các hoạt động chào xã giao Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.