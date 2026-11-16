Đoàn đại biểu tỉnh Leningrad viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đoàn đại biểu tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Quang Ngọc

Tại khu mộ Đại tướng, các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng gắn liền với những mốc son quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Anna Aleksandrovna Danilyuk, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) cùng các thành viên trong đoàn dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Quang Ngọc

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành thời gian tưởng nhớ vị tướng tài ba, người đã có nhiều đóng góp to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Vũng Chùa-Đảo Yến, nơi Đại tướng an nghỉ, là địa chỉ được đông đảo người dân và du khách tìm đến để bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với vị tướng của Nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) chụp ảnh lưu niệm tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Phú Trạch - Ảnh: Quang Ngọc

Chuyến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là dịp để các đại biểu tỉnh Leningrad hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam; qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó giữa Nhân dân hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.