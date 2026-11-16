Đoàn đại biểu tỉnh Leningrad tìm hiểu cơ hội hợp tác năng lượng tại Quảng Trị

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án Điện 2 đã giới thiệu tình hình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Theo đó, toàn trung tâm gồm 4 dự án thành phần, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 126.000 tỉ đồng, tổng công suất thiết kế hơn 4.515MW.

Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đạt 99,84% tiến độ tổng thể, dự kiến tổ máy 1 phát điện thương mại vào tháng 12/2026 và tổ máy 2 phát điện thương mại vào tháng 1/2027.

Đoàn đại biểu tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) khảo sát, tìm hiểu tình hình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch - Ảnh: Quang Ngọc

Đoàn đại biểu tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) cùng đại diện các đơn vị liên quan chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch trong chuyến thăm, khảo sát các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Quang Ngọc

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Anna Aleksandrovna Danilyuk, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad cho biết, đoàn quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác với tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực du lịch đường biển, phát triển logistics; nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng hạ tầng và cung cấp nhiên liệu phục vụ hoạt động của các nhà máy nhiệt điện.

Đặc biệt, các doanh nghiệp trong đoàn bày tỏ khả năng tham gia cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho các dự án năng lượng tại Quảng Trị theo hướng hợp tác dài hạn.

Đoàn đại biểu tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) khảo sát thực tế, nghe giới thiệu về hoạt động và tiềm năng phát triển của cảng Hòn La - Ảnh: Quang Ngọc.

Đoàn đại biểu tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) khảo sát thực tế, nghe giới thiệu về hoạt động và tiềm năng phát triển của cảng Hòn La, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Quang Ngọc.

Đoàn đại biểu tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) khảo sát thực tế, nghe giới thiệu về hoạt động và tiềm năng phát triển của cảng Hòn La - Ảnh: Quang Ngọc.

Sau chương trình khảo sát tại cảng Hòn La, đoàn tiếp tục đến thăm hang Chỉ huy tại xã Phong Nha, tìm hiểu về địa điểm gắn với lịch sử tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.