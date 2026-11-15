Đoàn đại biểu tỉnh Leningrad tham quan, tìm hiểu di tích, dự án tại Quảng Trị

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, đoàn đại biểu tỉnh Leningrad đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tìm hiểu cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị (từ ngày 28/6-16/9/1972). Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ và oanh liệt đó, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng của Việt Nam đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đoàn đại biểu tỉnh Leningrad dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: C.H

Thắng lợi của cuộc chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị đã tạo nên bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh, buộc đế quốc Mỹ phải nối lại đàm phán và ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, công nhận nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, góp phần tạo tiền đề để quân và dân ta mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Sau khi nghe giới thiệu về lịch sử Thành Cổ, ý nghĩa của Tượng đài trung tâm Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh và cuộc chiến đấu anh dũng, quật cường của quân và dân ta, bà Danilyuk Anna Aleksandrovna, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad bày tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm phục đối với quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị.

Đoàn tìm hiểu lịch sử cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị - Ảnh: C.H

Cùng ngày, đoàn đại biểu tỉnh Leningrad đã đến thăm, tìm hiểu dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy. Với quy mô 10 bến cảng, diện tích 685ha và tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỉ đồng (được chia thành 3 giai đoạn), Khu bến cảng Mỹ Thủy được định vị là cửa ngõ ra biển quan trọng của tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC).

Đoàn nghe giới thiệu tổng quan về dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy - Ảnh: C.H

Khi các dự án hạ tầng hoàn thiện đồng bộ, khu bến cảng không chỉ phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu trong nước mà còn trở thành một phần quan trọng của hành lang xuyên Á, kết nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương và tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000DWT. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh và luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh. Sau 3 tháng đi vào hoạt động, bến số 1, 2 của Khu bến cảng Mỹ Thủy đã tiếp nhận hơn 100 lượt tàu.

Bà Danilyuk Anna Aleksandrovna, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad mong muốn hai tỉnh trao đổi, kết nối thông tin, tổ chức các đoàn tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư - Ảnh: C.H

Bà Danilyuk Anna Aleksandrovna, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad thông tin, tỉnh Leningrad là địa phương duy nhất của Liên bang Nga có cảng biển lớn ra biển Baltic và có công ty lọc hóa dầu.

Vì vậy, hai tỉnh Quảng Trị và Leningrad có nhiều điều kiện tương đồng để hợp tác, đầu tư, phát triển logistics. Thay mặt chính quyền tỉnh, bà Danilyuk Anna Aleksandrovna mong muốn, thời gian tới, hai bên có sự trao đổi, kết nối thông tin, tổ chức các đoàn tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.