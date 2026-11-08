Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai xuất cảnh tham dự Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch Biên giới Việt - Trung

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai và các tỉnh, đại diện Bộ Công Thương xuất cảnh sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Cùng xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai có đồng chí Tẩn Thị Quế - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu; lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương); lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh Lào Cai và đại biểu các tỉnh: Lai Châu, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Tiễn đoàn tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Hội chợ năm nay có chủ đề “Phát triển cùng chia sẻ - Hợp tác cùng hưởng lợi”, diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 8 - 13/11 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Lãnh đạo châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đón đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai sẽ tham dự lễ khai mạc, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tham quan triển lãm; hội đàm công tác giữa đoàn đại biểu kinh tế thương mại tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam.

Đoàn cũng tham dự Hội nghị Liên minh doanh nghiệp thương mại logistics Trung - Việt lưu vực sông Hồng; hội đàm hợp tác trong các lĩnh vực, khu chức năng (khu công nghiệp, khu kinh tế, khu cửa khẩu), lĩnh vực du lịch, truyền thông và giáo dục.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tiễn đoàn công tác tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Thông qua các hoạt động tại hội chợ, tỉnh Lào Cai sẽ tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác với tỉnh Vân Nam và các địa phương Trung Quốc, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh, mở rộng cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai bên.