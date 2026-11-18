Cùng xuất cảnh có đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Tham gia Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Tiễn các đoàn tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành và phường Lào Cai.

Lãnh đạo, đại diện tỉnh Vân Nam và châu Hồng Hà (Trung Quốc) đón đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang.

Tại cửa khẩu, lãnh đạo, đại diện tỉnh Vân Nam và châu Hồng Hà (Trung Quốc) đã đón tiếp, chào mừng các đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai và tỉnh Tuyên Quang sang thăm, làm việc; bày tỏ vui mừng được đón các đoàn công tác, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tăng cường trao đổi, hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là những tỉnh có chung đường biên giới, trên tinh thần láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Lãnh đạo, đại diện tỉnh Vân Nam, châu Hồng Hà chào mừng các đoàn đại biểu.

Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và ấm tình hữu nghị của lãnh đạo, đại diện tỉnh Vân Nam, châu Hồng Hà dành cho đoàn.

Lãnh đạo, đại diện tỉnh Vân Nam, châu Hồng Hà tặng hoa chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai và tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Dương Quốc Huy bày tỏ mong muốn thông qua chuyến công tác lần này, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Vân Nam ngày càng được củng cố, thắt chặt; mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, cùng hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và thịnh vượng.

Các đồng chí lãnh đạo tiễn Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Theo chương trình, đoàn công tác tỉnh Lào Cai sẽ tham gia các hoạt động đối ngoại, gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Vân Nam; dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc; đồng thời tham gia các hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp;...

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 18 - 20/11/2026, là dịp để tỉnh Lào Cai tăng cường quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam, thúc đẩy kết nối chiến lược, giao lưu kinh tế, thương mại và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.