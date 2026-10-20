Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hydro Fuji 2026 tại Nhật Bản

Hội nghị diễn ra từ ngày 19 đến 21/10/2026 với chủ đề: “Hướng tới tương lai cùng kiến tạo năng lượng”, quy tụ đại diện chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp của Nhật Bản cùng nhiều quốc gia. Đây là diễn đàn trao đổi chính sách, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng hydro, phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong chương trình ngày 20/10, Hội nghị có phiên đối thoại giữa Thống đốc tỉnh Yamanashi Kotaro Nagasaki và Thống đốc Tokyo Yuriko Koike về tầm nhìn phát triển xã hội hydro; phần trình bày của đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản về Chiến lược quốc gia triển khai xã hội hydro. Các phiên thảo luận tiếp theo tập trung vào kinh nghiệm quốc tế, điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh hydro, những điểm nghẽn về công nghệ, hạ tầng và giải pháp thúc đẩy ứng dụng thực tiễn.

Tại phiên chia sẻ kinh nghiệm quốc tế với chủ đề: “Những thách thức trong triển khai xã hội hydro: Góc nhìn từ các mô hình nước ngoài”, các đại biểu đến từ Ấn Độ, Brazil, Canada, Phần Lan, Hàn Quốc và Việt Nam trao đổi về chính sách, hạ tầng, ứng dụng và những điều kiện cần thiết để phát triển nền kinh tế hydro. Chương trình có sự tham gia của đại diện tỉnh Tây Ninh (Việt Nam), bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), bang Minas Gerais (Brazil), các chuyên gia và tổ chức nghiên cứu quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham dự Hội nghị.

Tại phiên đối thoại lãnh đạo doanh nghiệp với chủ đề: " Điều kiện để kinh doanh hydro thành công”, đại diện các tập đoàn Kanadevia, Suntory Holdings, Toyota Motor trao đổi về khả năng thương mại hóa, nhu cầu thị trường, chuỗi cung ứng và vai trò hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và giới nghiên cứu trong phát triển công nghiệp hydro.

Đối với tỉnh Lào Cai, tham dự hội nghị là cơ hội tiếp cận xu hướng chuyển đổi năng lượng, kinh nghiệm phát triển công nghiệp xanh, xây dựng cơ chế chính sách, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học, công nghệ. Đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, kết nối với các đối tác Nhật Bản và quốc tế, tìm hiểu khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ môi trường và đổi mới sáng tạo, phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội xanh, bền vững của tỉnh.

Việc tham dự hội nghị tiếp tục thể hiện sự chủ động của tỉnh Lào Cai trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, mở rộng tiếp cận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm phát triển tiên tiến trên thế giới.