Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai làm việc với Thị trưởng thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama (Nhật Bản)

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và các cơ quan, địa phương đối tác của Nhật Bản thời gian qua.

Tỉnh Yên Bái trước đây và thành phố Mimasaka đã ký Thỏa thuận về thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị tháng 11/2019, trên các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, du lịch, văn hóa – giáo dục, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân. Tháng 9/2022, hai bên ký Thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác giai đoạn 2022–2025. Sau hợp nhất, tỉnh Lào Cai tiếp tục kế thừa và duy trì quan hệ hợp tác với thành phố Mimasaka.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp của Nhật Bản; thúc đẩy hợp tác theo hướng thiết thực, có trọng tâm, gắn với các chương trình, dự án cụ thể, tỉnh Lào Cai đề xuất những nội dung ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đó là, củng cố quan hệ hợp tác cấp địa phương và kết nối đối tác; thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại và hợp tác công nghệ; huy động viện trợ và hỗ trợ kỹ thuật; hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; hợp tác lao động và mở rộng cơ hội việc làm.

Trên cơ sở các nội dung hợp tác, tỉnh Lào Cai đề nghị thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama hỗ trợ giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Lào Cai tới cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Nghiên cứu triển khai giao lưu trực tuyến giữa học sinh tiểu học và THCS của tỉnh Lào Cai và thành phố Mimasaka; giới thiệu Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bát Xát kết nối với các đối tác phù hợp của thành phố Mimasaka. Thành phố Mimasaka cùng các đơn vị liên quan rà soát chương trình thực tập sinh kỹ thuật tại Cơ sở chăm sóc người cao tuổi Sakuto; làm rõ điều kiện, thủ tục, nguyên nhân chưa tuyển được ứng viên và khả năng tiếp tục triển khai; đồng thời, nghiên cứu đề xuất chương trình du học ngành chăm sóc phúc lợi xã hội và hỗ trợ tiếp nhận lao động kỹ thuật theo hình thức đào tạo và làm việc.

Thị trưởng thành phố Mimasaka Hagiwara Seiji phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với đề xuất của thành phố Mimasaka về dự án dự phòng chăm sóc người cao tuổi sử dụng kinh phí JICA, tỉnh Lào Cai đề nghị tiếp tục trao đổi hồ sơ, điều kiện triển khai và khả năng phối hợp; nghiên cứu địa bàn phù hợp trên cơ sở kết quả xem xét tài trợ và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai làm việc với Thị trưởng thành phố Mimasaka, tỉnhOkayama (Nhật Bản) diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, thể hiện mong muốn của hai bên trong việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác, hướng tới những chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai địa phương.