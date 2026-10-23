Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai làm việc với JETRO Osaka (Nhật Bản)

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số, ngành, địa phương của tỉnh.

Về phía JETRO Osaka có ông Yasushi Ninomiya - Tổng Giám đốc; đại diện các phòng, ban của JETRO Osaka.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai và ông Yasushi Ninomiya - Tổng Giám đốc JETRO Osaka chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên được thông tin về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua; quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và các cơ quan, địa phương đối tác Nhật Bản, phương hướng, đề xuất hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đã giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của Lào Cai; trao đổi về khả năng kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản trong đầu tư, thương mại và hợp tác công nghệ.

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai tham dự buổi làm việc.

Nằm trên Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Lào Cai là cửa ngõ kết nối Việt Nam và các nước ASEAN với khu vực Tây Nam Trung Quốc. Hệ thống cửa khẩu, đường bộ và đường sắt liên vận quốc tế tạo điều kiện phát triển thương mại, logistics và kết nối chuỗi cung ứng. Các dự án hạ tầng giao thông đang được đầu tư, hoàn thiện sẽ tiếp tục mở rộng khả năng kết nối của Lào Cai với Hà Nội, các trung tâm kinh tế và cảng biển phía Bắc Việt Nam.

Trong giai đoạn mới, Lào Cai hướng tới trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Tỉnh chú trọng phát triển xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm, công nghệ và năng lực thị trường, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 4 dự án đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký khoảng 180,9 triệu USD, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông lâm sản và năng lượng sinh khối. Các dự án của Nippon Zoki, Yamazaki và Erex là những cơ sở quan trọng để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa tỉnh và doanh nghiệp Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

Từ những tiềm năng và nhu cầu phát triển của địa phương, tỉnh Lào Cai mong JETRO Osaka quan tâm hỗ trợ giới thiệu và kết nối doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lào Cai; giới thiệu đối tác nhập khẩu, phân phối nông sản Lào Cai và các hoạt động kết nối thương mại phù hợp; hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì và yêu cầu thị trường Nhật Bản; kết nối hợp tác công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, nhất là kết nối với các doanh nghiệp có công nghệ hydrogen và năng lượng xanh để tiếp cận thông tin, đánh giá điều kiện ứng dụng và nghiên cứu hướng hợp tác phù hợp với thực tế địa phương.

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo JETRO Osaka.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Yasushi Ninomiya - Tổng Giám đốc đã giới thiệu khái quát về JETRO Osaka. Đây là đơn vị trực thuộc JETRO, phụ trách triển khai các hoạt động của tổ chức tại Osaka, gồm các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối kinh doanh quốc tế tại địa bàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thông tin và đối tác.

Trên cơ sở những đề xuất của tỉnh Lào Cai, JETRO Osaka sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin, kết nối cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp địa phương phục vụ quá trình tìm hiểu của các đối tác.

Sau buổi làm việc, hai bên thống nhất đầu mối liên hệ, lựa chọn một hoạt động kết nối đầu tư hoặc thương mại để tiếp tục cụ thể hóa nội dung đề xuất hợp tác, hỗ trợ.