Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Trước khi làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân cùng Đoàn công tác của tỉnh đã dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Hiệu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản đã giới thiệu tới đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu cùng Đoàn công tác về đội ngũ nhân sự, cán bộ phụ trách các mảng chuyên trách; thông tin nhanh về công tác phối hợp, hỗ trợ các đoàn công tác của Trung ương và các địa phương thời gian qua khi đến thăm, làm việc tại Nhật Bản; tổng quan về xu hướng hợp tác đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin khái quát những tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến đồng chí Phạm Quang Hiệu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ chủ động, hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đối với tỉnh trong các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân nhấn mạnh, Lai Châu đang đứng trước những cơ hội bứt phá lớn về hạ tầng giao thông, đặc biệt là khi dự án Cao tốc Bảo Hà – Lai Châu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư và đưa vào quy hoạch mạng lưới giao thông trọng điểm. Khi hoàn thành tuyến cao tốc này sẽ tháo gỡ hoàn toàn điểm nghẽn về logistics, rút ngắn thời gian di chuyển và kết nối liên vùng thông suốt.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Theo đó, Lai Châu có diện tích trên 9.000km², dân số khoảng 500 nghìn người với nhiều lợi thế phát triển công nghiệp năng lượng, nông nghiệp và du lịch. Tỉnh hiện có trên 10.500ha chè, 7.400ha mắc ca, gần 13.000ha cao su; đặc biệt có cây Sâm Lai Châu là nguồn dược liệu quý, giàu tiềm năng phát triển. Du lịch có nhiều lợi thế với 7/10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam và bản sắc văn hóa của 20 dân tộc. Nguồn lao động từ 15 tuổi trở lên đạt trên 323 nghìn người.

Trên cơ sở đó, tỉnh Lai Châu mong muốn thông qua Đại sứ quán kết nối với các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản để thu hút đầu tư vào các thế mạnh trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản và đặc biệt là năng lượng tái tạo, thủy điện tích năng, thương mại, du lịch. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tiêu biểu là ngành Sâm Lai Châu trong hợp tác chuyển giao công nghệ chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Trong chuyến thăm và làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu trao tặng những món quà thân tình.

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đánh giá cao định hướng của tỉnh và cam kết tiếp tục làm cầu nối tích cực, hỗ trợ giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản đến khảo sát, triển khai các dự án hợp tác tại Lai Châu trong thời gian tới.