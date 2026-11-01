Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng sang thăm, làm việc tại tỉnh Sơn La

Đoàn đại biểu các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng sang thăm, làm việc tại tỉnh Sơn La.

Đoàn đại biểu các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng sang thăm, làm việc tại tỉnh Sơn La.

Đón đoàn tỉnh Sơn La có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Lò Minh Hùng tặng hoa đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng.

Đồng chí Lò Minh Hùng tặng hoa đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn.

Tại buổi tiếp đón, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng đã thông tin về thời gian, địa điểm và chương trình thăm, làm việc, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029. Theo kế hoạch, các tỉnh sẽ cùng đánh giá kết quả phối hợp trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo; đồng thời thảo luận, thống nhất nội dung hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với đoàn đại biểu các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với đoàn đại biểu các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng.

Đoàn đại biểu hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Sơn La; đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ trên các lĩnh vực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La với hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng nói riêng ngày càng bền chặt, hiệu quả.