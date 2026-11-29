Đồng chí Nguyễn Đình Việt tặng hoa, chào đón Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Đình Việt bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn sang thăm, làm việc tại Sơn La; đồng thời khẳng định tỉnh Sơn La luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Hủa Phăn, qua đó góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đoàn đại biểu Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn thăm vườn cam ly Chiến Hoa, tại phường Vân Sơn.

Đoàn đại biểu Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn trao đổi kinh nghiệm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Đoàn đại biểu Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn đã tham quan, tìm hiểu một số mô hình phát triển nông nghiệp gắn với du lịch tại tỉnh Sơn La. Tại phường Vân Sơn, đoàn đến thăm vườn cam Ly Chiến Hoa, tìm hiểu quy trình canh tác theo hướng hữu cơ, sinh học và tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm tại vườn. Đoàn cũng đến thăm Khu du lịch Mocha Hill, tìm hiểu mô hình phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa trà Mộc Châu.

Đoàn đại biểu Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn tham quan Khu du lịch Mocha Hill.

Các đại biểu tham quan tại Khu du lịch Mocha Hill.

Qua tham quan thực tế, đoàn đã tìm hiểu cách khai thác tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa để phát triển du lịch; đồng thời, trao đổi kinh nghiệm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.