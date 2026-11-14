Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Điện Biên. Trong đó, tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin về hoạt động đối ngoại của Điện Biên, với việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhiều địa phương nước ngoài; đồng thời đang xúc tiến mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp và một số quốc gia khác.

Nhấn mạnh mục tiêu chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương cho biết đoàn công tác mong muốn thúc đẩy triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Điện Biên và Chính quyền thành phố Vysoké Tatry giai đoạn 2026 - 2031; đồng thời trao đổi, xác định những nội dung hợp tác phù hợp với điều kiện, nhu cầu của mỗi địa phương. Tỉnh Điện Biên mong muốn Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế, kết nối đối tác và xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương trao quà lưu niệm cho Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang.

Đánh giá cao những kết quả phát triển của Điện Biên, Đại sứ Phạm Trường Giang cho biết Điện Biên là địa phương thứ 3 của Việt Nam sang làm việc trực tiếp nhằm thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư với các địa phương Slovakia. Đại sứ khẳng định điều này thể hiện sự chủ động, tích cực của tỉnh trong hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Slovakia.

Đại sứ cũng đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của Điện Biên, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch; đề nghị tỉnh phối hợp với Đại sứ quán tăng cường quảng bá hình ảnh, con người và các sản phẩm du lịch đến bạn bè quốc tế, trong đó có Slovakia. Đồng thời, Đại sứ bày tỏ sẽ đồng hành, hỗ trợ Điện Biên triển khai Thỏa thuận hợp tác với thành phố Vysoké Tatry, kết nối đối tác và xúc tiến doanh nghiệp Slovakia tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Điện Biên và cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia.

Thông qua chuyến công tác, tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại, mở rộng kết nối quốc tế, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.