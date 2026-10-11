Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên

Lãnh đạo xã Pu Nhi giới thiệu các sản phẩm trưng bày tại gian hàng địa phương.

Tại điểm tham quan, đoàn đại biểu được nghe cán bộ địa phương giới thiệu về các sản phẩm đặc trưng, những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó, tìm hiểu cách thức giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương, phát huy giá trị văn hóa bản địa trong hoạt động du lịch.

Cánh đồng Phù Lồng, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên thu hút khách du lịch.

Cánh đồng ruộng bậc thang Phù Lồng là một trong những điểm nhấn trong hành trình tham quan. Cảnh quan thiên nhiên cùng những thửa ruộng bậc thang mang nét đặc trưng của vùng cao tạo nên sức hấp dẫn riêng, mở ra tiềm năng khai thác các loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá cảnh quan và tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng trải nghiệm vẽ sáp ong lên vải lanh tại bản du lịch cộng đồng Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên.

Tại làng du lịch cộng đồng Tù Lu - Tìa Ló, đoàn đại biểu tìm hiểu mô hình khai thác tiềm năng du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và đời sống sinh hoạt của người dân. Đây cũng là dịp để các địa phương trao đổi, học tập kinh nghiệm trong xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước nâng cao hiệu quả phát triển du lịch cộng đồng. Thông qua hoạt động tham quan, học tập thực tế, các đại biểu có thêm góc nhìn về việc kết hợp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc với phát triển du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số.