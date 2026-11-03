Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Đoàn công tác của TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang thăm Quốc hội Hàn Quốc và tiếp kiến Phó Chủ tịch Nam In Soon. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nam In Soon cuốn sách “80 năm Quốc hội Việt Nam” do Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định báo chí, truyền thông có vai trò quan trọng trong giám sát thực thi pháp luật. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Bà Nam In Soon đánh giá cao vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí hai nước, trong đó có mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa TTXVN và Hãng thông tấn Yonhap. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Đoàn công tác của TTXVN cùng Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Nam In Soon. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)