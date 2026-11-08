Đoàn đại biểu thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) khảo sát hạ tầng, thúc đẩy hợp tác kinh tế cửa khẩu

Đón tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) khảo sát Nhà máy sản xuất, lắp ráp bình ắc quy Green, xã Phục Hòa.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giới thiệu khái quát về Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, hiện trạng hạ tầng, quy hoạch, năng lực thông quan, hoạt động kho bãi, logistics và định hướng phát triển khu vực cửa khẩu quốc tế Tà Lùng; thông tin về nhu cầu thu hút đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 và những cơ hội hợp tác thương mại, logistics, kết nối hạ tầng giữa các địa phương, doanh nghiệp hai bên.

Đoàn khảo sát thực tế tại cầu Tà Lùng II, các dự án kho, bãi hàng hóa Phú Anh 1, 2, 3 và Nhà máy sản xuất, lắp ráp bình ắc quy Green. Qua khảo sát, đoàn tìm hiểu quy mô, năng lực hoạt động, tiến độ triển khai các dự án, khả năng cung ứng dịch vụ logistics và nhu cầu hợp tác đầu tư tại khu vực cửa khẩu.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, cửa khẩu quốc tế Tà Lùng hiện có 33 dự án trong nước và nước ngoài, trong đó, 28 dự án đã đi vào hoạt động. Hệ thống kho bãi đang vận hành gồm 12 dự án với tổng diện tích 22,4 ha; năng lực thông quan đạt khoảng 250 - 400 xe/ngày. Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch hàng hóa qua cửa khẩu Tà Lùng đạt hơn 1 tỷ USD. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng cửa khẩu, phát triển thương mại, kho bãi, logistics gắn với nguồn hàng; tăng cường kết nối giao thông, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và thu hút đầu tư.

Lãnh đạo Sở Xây dựng giới thiệu tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Tiếp đó, đoàn khảo sát tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tìm hiểu hướng tuyến, quy mô đầu tư, khả năng kết nối giao thông liên vùng với các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng chiều dài khoảng 121 km, tổng mức đầu tư hơn 26.184 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2023 - 2028. Dự án góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, thúc đẩy xuất nhập khẩu và thương mại biên giới; đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển các trung tâm logistics, dịch vụ và mở rộng không gian phát triển kinh tế cửa khẩu.

Việc khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giúp đoàn đại biểu thành phố Sùng Tả nắm bắt rõ hơn điều kiện hạ tầng, năng lực giao thương và định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu của tỉnh. Qua đó, mở ra cơ hội tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác thương mại, logistics và đầu tư giữa các địa phương, doanh nghiệp hai bên, góp phần phát triển kinh tế xuyên biên giới.