Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tham dự Diễn đàn Thống đốc - Thị trưởng ASEAN
Từ ngày 18 đến 19/11, nhận lời mời của Thị trưởng Manila, Thị trưởng thành phố Quezon (Philippines) và Tổng Thư ký Tổ chức các Chính quyền địa phương và Thành phố Hợp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường làm Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Thống đốc - Thị trưởng ASEAN và Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN 2026 tại Thủ đô Manila, Philippines.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doan-dai-bieu-thanh-pho-ha-noi-tham-du-dien-dan-thong-doc-thi-truong-asean-246261118191605389.htm