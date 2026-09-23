Đoàn đại biểu thành phố Bắc Ninh thăm, tặng quà Trường Mầm non Kinh Bắc

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và địa phương.

Trường Mầm non Kinh Bắc hiện nay được sáp nhập từ 2 trường: Trường Mầm non Kinh Bắc và Trường Mầm non Hòa Long theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND của UBND phường Kinh Bắc gồm 1 trường chính và 1 phân hiệu.

Đồng chí Tạ Đăng Đoan và các đại biểu trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố đến cô, trò Trường Mầm non Kinh Bắc.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường có tổng số 34 nhóm, lớp với 825 trẻ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường 113 người, trong đó có 3 cán bộ quản lý, 83 giáo viên, còn lại là nhân viên. Nhà trường có các phòng chức năng tại trường chính; phân hiệu số 1 có các điểm ở Hòa Long, Đẩu Hàn và Hữu Chấp cách xa nhau. Nhà trường duy trì tổ chức bán trú bảo đảm an toàn cho trẻ; các bếp ăn được tổ chức theo quy trình một chiều; các công trình vệ sinh được thiết kế khép kín.

Đồng chí Tạ Đăng Đoan và các đại biểu trao quà của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường cho cô, trò Trường Mầm non Kinh Bắc.

Nhà trường thường xuyên phối hợp với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ; tuyên truyền, vận động cha mẹ trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngày hội, ngày lễ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Các cháu vui văn nghệ đón Tết Trung thu.

Phối hợp với ngành y tế thực hiện cân, đo và khám sức khỏe cho trẻ từ một đến hai lần trong năm học. Công tác bảo đảm an toàn cho trẻ được đặc biệt quan tâm, trong đó chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống bạo lực học đường; vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên. Năm học 2026 - 2027, 100% trẻ ra lớp đăng ký uống sữa và được bảo đảm an toàn trong chương trình sữa học đường.

Chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được duy trì: 100% nhóm, lớp thực hiện tốt chương trình giáo dục; 100% trẻ hoàn thành chương trình theo yêu cầu cuối độ tuổi. Các hoạt động giáo dục được tổ chức phù hợp với khả năng của trẻ và điều kiện thực tế tại từng nhóm, lớp, chú trọng phát triển các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội.

Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Kinh Bắc trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề, mến trẻ; đặt sự an toàn, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

Các đại biểu tặng quà cho các cháu thiếu nhi.

Tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn, thân thiện. Cần quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để tạo điều kiện cho trẻ em được chăm sóc, học tập và phát triển toàn diện.

Trong không khí vui tươi, rộn ràng đón Tết Trung thu, các đại biểu ân cần thăm hỏi, động viên và trao những phần quà ý nghĩa tới các cháu thiếu nhi, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị đối với trẻ em, góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.