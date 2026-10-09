Đoàn đại biểu tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Tham dự có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các trưởng đoàn, nghệ nhân các đoàn tham gia Ngày hội.

Về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Ngày hội; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đoàn đại biểu dâng hương Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích đồi E2, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa, thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trước anh linh của Người, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích Đồi E2, tỉnh Điện Biên.

Dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ thuộc di tích đồi F và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc trên chiến trường Điện Biên Phủ lịch sử.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh; đồng thời nguyện phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đoàn công tác tỉnh tri ân tại phần mộ Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Đây là dịp để các đại biểu thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước.