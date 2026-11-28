Tham gia đón tiếp đoàn có đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ

Diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) là dịp giới thiệu những thành tựu nổi bật của điện ảnh Việt Nam và thế giới, đồng thời phát hiện, tôn vinh những tài năng mới trong lĩnh vực điện ảnh.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII thành kính dâng hương

Liên hoan Phim hướng tới tạo động lực phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh mềm văn hóa, từng bước khẳng định uy tín và vị thế của HANIFF trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thành kính dâng hương↵↵

Đây cũng là dịp lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách và Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến – Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Lễ dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Đức Vua Lý Thái Tổ – vị vua khai sáng Vương triều Lý và các bậc tiền nhân; qua đó tôn vinh, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long – Hà Nội và dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu chup ảnh lưu niệm

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, các đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim và khách mời trong nước, quốc tế tham dự Liên hoan Phim có thêm cơ hội tìm hiểu về truyền thống lịch sử, chiều sâu văn hóa của Thủ đô nghìn năm văn hiến.