Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo khoa học “Sự kiện vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc” dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026), sáng 17-10, đoàn đại biểu tham dự Hội thảo khoa học “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc” đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ (Công viên 18 tháng 10, phường Cam Ranh).

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí PGS, TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm trưởng đoàn.

Dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu và các nhà khoa học tham dự hội thảo, đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn chỉnh hoa trước khi dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong chỉnh hoa trước khi dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh tại lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, các đại biểu cùng ôn lại tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của Nhân dân. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông, đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn và các đồng chí: Trần Phong, Hồ Xuân Trường, Lâm Đông, Nguyễn Khắc Hà và các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn dâng hương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong dâng hương.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn và các đồng chí: Trần Phong, Hồ Xuân Trường, Lâm Đông, Nguyễn Khắc Hà và các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh ngày 18-10-1946 để hội kiến với Cao ủy Pháp D’Argenlieu là có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, vĩ đại, vẻ vang của Người, đặc biệt là trên lĩnh vực hoạt động đấu tranh ngoại giao. Đây cũng là sự kiện để lại dấu ấn về tình cảm thiêng liêng, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng như vùng đất Nam Trung Bộ thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc hội kiến ngoại giao tầm vóc quốc tế của Người đã góp phần khẳng định vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của vịnh Cam Ranh trên bản đồ quốc gia và quốc tế. Sự kiện cũng có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và thế hệ trẻ Khánh Hòa; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương tới đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.