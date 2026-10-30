Đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn trẻ em dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh: Nga Sơn

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn thể đại biểu thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục học tập, làm theo gương các bậc tiền nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng thời, các đại biểu nguyện tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em… tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện, được lắng nghe, bày tỏ ý kiến và tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Các đại biểu trẻ em tham dự diễn đàn thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh: Nga Sơn

Các em thiếu nhi nguyện hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện đạo đức, trau dồi tri thức, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, phấn đấu trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã được nghe thuyết minh giới thiệu về Di tích Văn miếu Trấn Biên, biểu tượng văn hóa tiêu biểu của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, đây không chỉ là nơi tôn vinh hiền tài, giáo dục truyền thống hiếu học mà còn có nhiều công trình giá trị, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng tự hào, khơi dậy tinh thần nỗ lực học tập, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của các thế hệ đi trước.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Nga Sơn

*Chiều nay 30-10, các đại biểu trẻ em sẽ tham gia phiên gặp mặt, đối thoại tại Diễn đàn trẻ em năm 2026 với chủ đề: Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.