Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc) thăm và làm việc tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

Quang cảnh buổi làm việc.

Đón tiếp đoàn tại trụ sở 2, số 49, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang có đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, phóng viên cơ quan.

Tại đây, đoàn tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu hoạt động của cơ quan báo chí đa phương tiện sau hợp nhất. Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh giới thiệu khái quát về tổ chức bộ máy, kết quả hoạt động báo chí, trọng tâm là chuyển đổi số, đổi mới phương thức sản xuất và phát triển báo điện tử.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh tặng quà lưu niệm Đoàn công tác.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất 4 cơ quan báo chí của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Sau hợp nhất, cơ quan giảm 23 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, hiện có 8 phòng với hơn 240 cán bộ, viên chức, người lao động. Trong điều kiện vừa kiện toàn tổ chức, vừa bảo đảm nhiệm vụ tuyên truyền thường xuyên, cơ quan từng bước đổi mới quy trình sản xuất, phát huy thế mạnh của báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.

Một trong những kết quả nổi bật là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn. Cơ quan ứng dụng hệ thống quản lý tài nguyên số (MAM) trong sản xuất, quản lý, kiểm duyệt chương trình phát thanh, truyền hình; hệ thống quản trị nội dung (CMS) phục vụ biên tập, kiểm duyệt, xuất bản báo in và báo điện tử. Việc ứng dụng công nghệ trong xử lý và phân phối nội dung trên các nền tảng số được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh phát biểu chào mừng.

Cùng với đó, cơ quan từng bước nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất báo chí, gắn với yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo đảm chất lượng tác phẩm và trách nhiệm nghề nghiệp. Theo kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025, khối phát thanh, truyền hình được xếp loại Xuất sắc; khối báo in, báo điện tử xếp loại Tốt.

Đáng chú ý, Báo Bắc Ninh điện tử hiện có ba phiên bản ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Bên cạnh việc đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, cơ quan chú trọng phát triển các sản phẩm báo chí hiện đại như infographic, interactive, e-magazine, video, podcast; kết hợp phân phối thông tin trên các nền tảng mạng xã hội. Báo Bắc Ninh điện tử duy trì vị trí trong nhóm báo Đảng địa phương có lượng truy cập cao, nhiều tháng đạt từ 15 đến 17 triệu lượt truy cập.

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc) Thiệu Văn Huy phát biểu.

Trong hoạt động thông tin đối ngoại, báo điện tử tiếng Trung Quốc là một điểm nhấn đáng chú ý. Kế thừa và phát triển từ Báo Bắc Giang điện tử trước hợp nhất, đây là kênh thông tin hướng tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân và du khách Trung Quốc.

Nội dung báo điện tử tiếng Trung Quốc tập trung giới thiệu chủ trương, chính sách, tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch; quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và hình ảnh vùng đất, con người Bắc Ninh. Đặc biệt, báo chú trọng thông tin về xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Trung Quốc.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh tặng quà Tạp chí Cộng sản.

Việc duy trì báo điện tử tiếng Trung Quốc thể hiện nỗ lực của cơ quan trong chủ động cung cấp thông tin trực tiếp tới công chúng quốc tế, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc. Qua đó, báo điện tử từng bước phát huy vai trò cầu nối thông tin, phục vụ hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch giữa Bắc Ninh với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc.

Trao đổi về kinh nghiệm hoạt động, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh nhấn mạnh yêu cầu gắn hợp nhất tổ chức với đổi mới quy trình sản xuất, xây dựng văn hóa làm việc và phát huy năng lực đội ngũ. Trong đó, chuyển đổi số phải gắn với đổi mới tư duy làm báo; công nghệ là phương tiện, còn chất lượng, độ chính xác, giá trị xã hội của tác phẩm và sự đón nhận của công chúng là thước đo hiệu quả hoạt động báo chí.

Đoàn công tác Tạp chí Cầu Thị tham quan Phòng Thư ký- Biên tập báo in và báo điện tử (Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh).

Chuyến tham quan góp phần tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức sản xuất, chuyển đổi số và phát triển truyền thông đa phương tiện giữa các cơ quan báo chí.

Sau chương trình tham quan, đoàn tiếp tục tham dự buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy Bắc Ninh tại trụ sở Thành ủy.