Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu. Tham dự buổi đón tiếp, về phía Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy Đ969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về phía đoàn đại biểu có anh Trịnh Minh Thái - Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải thưởng; chị Trần Hương Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Trưởng Ban Thư ký Giải thưởng; cùng đại diện cán bộ Trung tâm, các nhà khoa học trẻ đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2026 và 20 Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Đại diện Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các tài năng trẻ.

Tại buổi đón tiếp, Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu đã có những chia sẻ, gửi lời chúc mừng tới Đoàn đại biểu, đồng thời trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các tài năng trẻ. Đây là sự ghi nhận, động viên đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và tình cảm của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là những người đang nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau chương trình đón tiếp, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc; nguyện tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo, đem tri thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Các tài năng trẻ nhận Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2026.

Hoạt động dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để các tài năng trẻ Việt Nam thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với Bác Hồ, đồng thời nhắc nhở mỗi cá nhân về trách nhiệm kế thừa và phát huy những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để đội ngũ trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ và nữ sinh khoa học công nghệ không ngừng nuôi dưỡng khát vọng, làm chủ tri thức, tiên phong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Chiều cùng ngày, Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học VinUni. Đây là dịp tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và học tập trong các lĩnh vực khoa học công nghệ.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 đánh dấu bước đổi mới quan trọng với việc mở rộng phạm vi xét chọn từ 5 lên 10 lĩnh vực theo định hướng phát triển các công nghệ chiến lược quốc gia. Mười nhà khoa học trẻ được vinh danh là những gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước.

20 nữ sinh đạt Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 là những gương mặt xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học, góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của nữ trí thức trẻ Việt Nam.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức thường niên. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học VinUni là các đơn vị tài trợ, đồng hành với Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.