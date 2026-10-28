Đoàn đại biểu quốc tế tham quan văn hóa tại tỉnh Ninh Bình

Đoàn tìm hiểu văn hóa tâm linh tại chùa Bái Đính.

Các đại biểu đã đến thăm Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch văn hóa tâm linh chùa Bái Đính và Khu du lịch văn hóa Thung Ui. Đây là các điểm đến nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh năm 2014.

Đoàn tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Trong chuyến tham quan, các đại biểu thưởng ngoạn cảnh quan núi non, sông nước và hệ thống hang động xuyên thủy; tìm hiểu những giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa, địa chất, địa mạo của Tràng An. Các di tích, di chỉ khảo cổ trong vùng di sản lưu giữ dấu tích cư trú của người tiền sử, phản ánh quá trình con người thích ứng với những biến đổi của môi trường tự nhiên qua hàng chục nghìn năm.

Hành trình còn giới thiệu tới các đại biểu không gian kiến trúc, văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian tại chùa Bái Đính; cảnh quan thung lũng đá vôi cùng các không gian văn hóa, tâm linh và trải nghiệm văn hóa Mường tại Khu du lịch văn hóa Thung Ui. Qua đó, giúp các đại biểu hiểu thêm về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và đời sống tinh thần của người dân vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Đoàn tham quan Điện Kính Thiên (Khu du lịch văn hóa Thung Ui).

Các đại biểu bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan thiên nhiên, những giá trị văn hóa, lịch sử, địa chất, địa mạo của Quần thể danh thắng Tràng An; đồng thời đánh giá cao sự thân thiện, mến khách của những người làm du lịch địa phương.

Chương trình tham quan văn hóa là dịp quảng bá các giá trị di sản, hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình tới bạn bè quốc tế; đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh.