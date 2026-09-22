Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm làm việc tại Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại thành phố Hohhot, Đoàn công tác đã có cuộc hội kiến với Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị Nội Mông Cổ Vương Vĩ Trung.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam hội kiến Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị Nội Mông Cổ Vương Vĩ Trung

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam hội kiến Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị Nội Mông Cổ Vương Vĩ Trung

Đồng chí Vương Vĩ Trung nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và giới thiệu khái quát tình hình của Khu tự trị Nội Mông Cổ; đồng thời cho biết, Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn dành sự quan tâm sâu sắc, nhiều lần chỉ đạo công tác tại Nội Mông, xác định “hai lá chắn, hai cơ sở, một cửa ngõ” là 5 định vị chiến lược và nhiệm vụ quan trọng, đồng thời đặt kỳ vọng Nội Mông “đi ra con đường mới trong tiến trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thời gian qua Nội Mông đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế chất lượng cao được thúc đẩy vững chắc; năng lực đổi mới khoa học - công nghệ tiếp tục nâng cao; cải cách, mở cửa được đẩy mạnh; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; xã hội duy trì ổn định, qua đó đạt nhiều thành quả trong thực tiễn thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc tại Khu tự trị.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam hội đàm với Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị Nội Mông Cổ

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam hội đàm với Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị Nội Mông Cổ

Hiện nay, Nội Mông đang tiếp tục quán triệt và triển khai các chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và các bố trí công tác của Đảng ủy Khu tự trị; chủ động phục vụ và hội nhập sâu vào tiến trình xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao; lấy việc xây dựng Khu thí điểm thương mại tự do Trung Quốc (Nội Mông Cổ) làm động lực mới để tiếp tục mở rộng đối ngoại, nâng cao trình độ mở cửa và thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Tập đoàn Mông Ngưu

Đồng chí Vương Vĩ Trung đánh giá cao những năm gần đây, dưới sự định hướng chiến lược của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, không ngừng đi vào chiều sâu và thực chất. Nội Mông sẵn sàng cùng các cơ quan, địa phương hữu quan của Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái, năng lượng sạch, chế tạo thiết bị, nông nghiệp và chăn nuôi xanh, văn hóa và du lịch, góp phần phát huy vai trò, thế mạnh của các địa phương trong việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong thời đại mới.

Đồng chí Vũ Hải Hà cho biết, đây là lần đầu tiên đến thăm Nội Mông và rất ấn tượng trước phong cảnh tươi đẹp, bề dày bản sắc văn hóa, tình hình phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của Khu tự trị Nội Mông.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Bảo tàng Khu tự trị Nội Mông

Đồng chí Vũ Hải Hà đánh giá cao việc với địa bàn rộng lớn và điều kiện tự nhiên đặc thù, Khu tự trị Nội Mông Cổ đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời thúc đẩy mô hình phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Đặc biệt, những kết quả trong phát triển năng lượng và năng lượng tái tạo, nông nghiệp chăn nuôi hiện đại, công nghiệp chế biến, vật liệu mới, phòng chống sa mạc hóa và phục hồi hệ sinh thái cho thấy những bước phát triển mới và tiềm năng lớn của Khu tự trị.

Đồng chí Vũ Hải Hà nhấn mạnh quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tốt đẹp, đặc biệt là sau các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, nhiều cơ chế hợp tác mới được thành lập, kiện toàn, nâng cấp, tạo khuôn khổ hợp tác vững chắc cho quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối hạ tầng tăng trưởng mạnh mẽ, có nhiều đột phá mới. Hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động. Các địa phương của Việt Nam và Nội Mông có dư địa hợp tác rộng lớn.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Tập đoàn Gang thép Bao Đầu

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Công ty cổ phần ô tô hạng nặng Phương Bắc

Hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh, du lịch, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa, phát huy thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau. Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các địa phương của Việt Nam sẵn sàng tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị Nội Mông Cổ, tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Đoàn công tác cũng đã có buổi hội đàm với Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị. Hai bên đã đi sâu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của các cấp chính quyền địa phương, quy định về phân cấp, phân quyền; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, các quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, hạ tầng số; công tác đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp dịch vụ công và chăm sóc sức khỏe cho người dân; các chính sách về bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc, chính sách cho người dân tộc thiểu số, các chương trình giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; về phân cấp quản lý ngân sách, các cơ chế đặc thù cho địa phương; các chính sách về quản lý đất đai, chính sách về bất động sản và nhà ở xã hội, mở rộng không gian phát triển; các chính sách bảo vệ môi trường sinh thái, chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Trong chương trình chuyến thăm, Đoàn công tác đã làm việc với Thị trưởng thành phố Bao Đầu và tới thăm, làm việc với một số Tập đoàn kinh tế, cơ sở văn hóa tại các thành phố Hohhot, Bao Đầu và Ordos.