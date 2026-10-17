Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu họp phiên trù bị và phiên khai mạc vào sáng 17.10

Kỳ họp thứ 2 được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17.10 đến ngày 14.11.2026; Đợt 2, từ ngày 20-21.11.2026 (dự phòng bế mạc ngày 23.11)

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày làm việc, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật; từ ngày 15-19.11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Đồng thời, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 4 dự án luật, bao gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền