Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 17/10, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đoàn đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quốc hội Khóa XVI
Trước đó, trong sáng nay, bên hành lang Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã hội tụ đông đủ với tinh thần trách nhiệm cao, khí thế khẩn trương, sẵn sàng bước vào Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI – kỳ họp mang ý nghĩa quan trọng với khối lượng quyết sách và công tác lập pháp rất lớn.
Trong không khí phấn khởi và trách nhiệm trước cử tri cả nước, các đại biểu Quốc hội đã có mặt đông đủ, sẵn sàng cho phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Các đại biểu bày tỏ niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn vào những quyết sách chiến lược sẽ được thảo luận và xem xét tại kỳ họp lần này.
Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp, trước đó các Đoàn ĐBQH đã chủ động phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở, ngành địa phương tổ chức nhiều cuộc làm việc, tiếp xúc cử tri sâu rộng nhằm nắm bắt trọn vẹn tâm tư, nguyện vọng và hơi thở thực tiễn từ cơ sở.
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, quyết định khối lượng công việc rất lớn, trong đó trọng tâm là công tác lập pháp với nhiều dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật được trình xem xét, thông qua nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
Với sự chuẩn bị chu đáo, chủ động từ sớm, từ xa của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chuyên môn, cùng tinh thần đổi mới và hành động vì lợi ích tối cao của Nhân dân, các Đoàn đại biểu Quốc hội quyết tâm đóng góp tích cực vào thành công chung của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-post364253.html