Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quốc hội Khóa XVI

Đoàn đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/ TTXVN.

Trước đó, trong sáng nay, bên hành lang Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã hội tụ đông đủ với tinh thần trách nhiệm cao, khí thế khẩn trương, sẵn sàng bước vào Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI – kỳ họp mang ý nghĩa quan trọng với khối lượng quyết sách và công tác lập pháp rất lớn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Trong không khí phấn khởi và trách nhiệm trước cử tri cả nước, các đại biểu Quốc hội đã có mặt đông đủ, sẵn sàng cho phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Các đại biểu bày tỏ niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn vào những quyết sách chiến lược sẽ được thảo luận và xem xét tại kỳ họp lần này.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại biểu Quốc hội trước thềm Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QH.

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp, trước đó các Đoàn ĐBQH đã chủ động phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở, ngành địa phương tổ chức nhiều cuộc làm việc, tiếp xúc cử tri sâu rộng nhằm nắm bắt trọn vẹn tâm tư, nguyện vọng và hơi thở thực tiễn từ cơ sở.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu Quốc hội dự lễ khai mạc Kỳ họp thứ hai. Ảnh: QH.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, quyết định khối lượng công việc rất lớn, trong đó trọng tâm là công tác lập pháp với nhiều dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật được trình xem xét, thông qua nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu Quốc hội tham dự lễ khai mạc Kỳ họp thứ hai. Ảnh: QH.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chủ động từ sớm, từ xa của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chuyên môn, cùng tinh thần đổi mới và hành động vì lợi ích tối cao của Nhân dân, các Đoàn đại biểu Quốc hội quyết tâm đóng góp tích cực vào thành công chung của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.