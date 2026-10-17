Trước giờ Khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, sáng 17/10/2026, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động trang nghiêm, thể hiện lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Lãnh tụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội bày tỏ lòng thành kính trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.