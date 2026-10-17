Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: An Đăng/ TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội chụp ảnh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội chụp ảnh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) ​