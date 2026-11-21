Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Nguyên Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hộit ỉnh khóa XIII, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng dự và trao học bổng cho sinh viên Lâm Đồng tiêu biểu hiện học tập tại Hà Nội.

Chương trình được tổ chức với tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đối với thế hệ trẻ tỉnh Lâm Đồng đang học tập tại Hà Nội.

Đồng thời, chương trình tạo diễn đàn để lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao đổi, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng và định hướng chiến lược của tỉnh; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các em sinh viên; kịp thời khích lệ, biểu dương những sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn - Hội.

Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của lực lượng trí thức trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Lâm Đồng trong thời kỳ mới.

Dự chương trình ý nghĩa này có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm; Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Trường Giang; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng Đặng Đức Hiệp; Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lâm Đồng Tôn Thiện Đồng; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh; lãnh đạo các cơ quan tỉnh Lâm Đồng và 347 sinh viên tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng đang học tập tại 22 học viện, trường Đại học tại Hà Nội.

Đặc biệt, tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng trao tặng 20 suất học bổng cho 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Đắk Nông trao học bổng cho các sinh viên.

Các sinh viên Lâm Đồng học tập tại Hà Nội nhận được sự quan tâm sâu sắc của Hội Khuyến học Lâm Đồng.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu thông tin về định hướng phát triển, thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ sinh viên của tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bày tỏ kỳ vọng sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh là nguồn động lực để thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực, luôn có ý thức cầu thị, vươn lên với khát vọng cống hiến hướng về quê hương.

Sinh viên Nguyễn Ngô Thu Vân - Sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công, đại diện cho các sinh viên tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng đang học tập tại Thành phố Hà Nội bày tỏ quyết tâm nỗ lực học tập và cống hiến trước bối cảnh quê hương Lâm Đồng đang chuyển mình mạnh mẽ sau khi sáp nhập cũng như đặt ra những yêu cầu mới về nguồn nhân lực có trí tuệ và sức trẻ.

Nhân sự kiện này, Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Để kịp thời động viên, biểu dương các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có những phần quà dành tặng cho các em sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Các sinh viên Lâm Đồng học tập tại Hà Nội và các đại biểu tại chương trình.