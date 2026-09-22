Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tặng quà tại Trường Tiểu học Thiên Đức

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thăm, tặng quà tại Trường Tiểu học Thiên Đức

Ngày 22.9, trong khuôn khổ Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Phù Đổng (Hà Nội) và nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lê Nhật Thành đã thăm, tặng máy tính và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Thiên Đức.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cùng các đại biểu Quốc hội tặng 20 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Thiên Đức

Theo đó, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu Quốc hội đã tặng món quà là 20 bộ máy tính (tổng giá trị 400 triệu đồng) cho Trường Tiểu học Thiên Đức.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu Quốc hội đã thăm hỏi, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh thăm hỏi các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Thiên Đức

Phát biểu cảm ơn đoàn công tác của Thành ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiên Đức Thạch Thị Phương cho biết, trong không khí vui tươi, rộn ràng của Tết Trung thu, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Thiên Đức vinh dự được đón Bí thư Thành ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo về thăm, động viên và trao tặng những phần quà rất thiết thực, ý nghĩa cho nhà trường và các em học sinh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tặng quà Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường

20 bộ máy tính được Bí thư Thành ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trao tặng hôm nay là món quà thiết thực và ý nghĩa, góp phần bổ sung trang thiết bị dạy học, nhất là đối với bộ môn Tin học và việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận tốt hơn với môi trường học tập số.

Thầy và trò Trường Tiểu học Thiên Đức tặng tranh vẽ cho Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

“Đặc biệt, 20 suất quà dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của các đồng chí lãnh đạo đối với các em. Đây sẽ là nguồn động viên để các em thêm tự tin, cố gắng vượt qua khó khăn, chăm ngoan và tiến bộ trong học tập”, cô giáo Thạch Thị Phương nhấn mạnh.

Thầy và trò Trường Tiểu học Thiên Đức phấn khởi nhận quà từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Cô Thạch Thị Phương cho biết, nhà trường sẽ tiếp nhận, quản lý và sử dụng 20 bộ máy tính đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả; khai thác tốt nhất giá trị của trang thiết bị được trao tặng để phục vụ việc dạy và học.

Đồng thời, nhà trường cũng sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để mỗi học sinh đều có điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc.