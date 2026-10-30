Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tổ chức giám sát dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Cầu Hồng Hà nằm trên tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thái Hùng

Kế hoạch giám sát được chia thành 5 giai đoạn cụ thể. Trong đó, đoàn giám sát sẽ khảo sát thực địa trên tuyến phía Tây tại 4 điểm trọng tâm gồm công trường cầu Hồng Hà (xã Ô Diên), bãi đúc dầm SuperT (xã Hoài Đức), nút giao Đại lộ Thăng Long và nút giao Quốc lộ 6. Đoàn giám sát cũng làm việc trực tiếp với UBND thành phố và tổ chức phiên họp làm việc chính thức để thảo luận 6 nhóm vấn đề trọng điểm. Đoàn sẽ hoàn thiện kết quả giám sát, tổng hợp báo cáo, hoàn thiện dự thảo Kết luận giám sát và trình Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố xem xét, thông qua.

Qua quá trình rà soát và phân tích dữ liệu, Đoàn giám sát đã phân loại các nhóm vấn đề theo mức độ cảnh báo để tập trung nguồn lực giám sát, giải trình. Mức độ nguy cơ cao, ảnh hưởng tiến độ chung bao gồm tiến độ mốc khai thác Tiểu dự án 3 (BOT) so với Nghị quyết số 56/2022/QH15, khối lượng đường găng thi công cần tốc độ bứt phá lớn (như đúc dầm, đắp nền), và nhu cầu vốn ngân sách nhà nước còn lại rất lớn trong năm 2027.

Mức độ cần lưu ý, tháo gỡ gồm các vấn đề về hoàn thành đường song hành dự án thành phần 2.1, công tác giải phóng mặt bằng bổ sung tại các nút giao, nguồn cung vật liệu xây dựng (đất, cát, đá đắp nền), phương án thu phí hoàn vốn, và việc thực hiện các kiến nghị thanh tra, kiểm toán trước đó.

Việc bố trí thời gian khảo sát và làm việc diễn ra ngay trong khoảng thời gian Quốc hội nghỉ giữa hai đợt họp của kỳ họp thứ hai, giúp các đại biểu Quốc hội tham gia đầy đủ mà không làm gián đoạn công việc chung của kỳ họp.

Thông qua cuộc giám sát này, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ kịp thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đôn đốc UBND thành phố và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia này triển khai hiệu quả, đúng cam kết.