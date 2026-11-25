Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh và lãnh đạo các sở, ngành.

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng chủ trì buổi TXCT 3 phường Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Minh, thay mặt Đoàn ĐBQH TP báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố tại kỳ họp. Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, với cường độ cao, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, trong đó, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; 1 nghị quyết về kỳ họp. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, các vị đại biểu trong Đoàn ĐBQH thành phố đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tham gia phát biểu tại các phiên thảo luận ở hội trường, thảo luận tổ và chất vấn. Các ý kiến phát biểu có chất lượng, được đánh giá cao và được Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét tiếp thu và giải trình thấu đáo.

Ông Nguyễn Duy Minh báo cáo kết quả thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu tham dự Hội nghị TXCT sáng ngày 25-11.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cử tri nêu một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và bộ, ngành liên quan.

Cử tri Lê Tiến Sỹ, Hứa Tự Anh phát biểu tại buổi TXCT.

Cử tri Lê Tiến Sỹ (phường Hòa Khánh) đề nghị, để đảm bảo công tác an sinh xã hội, Quốc hội, Chính phủ sớm có chính sách, giải pháp, cơ chế phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các hộ dân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng đất; đặc biệt là đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân có điều kiện sửa chữa nhà dột nát, xuống cấp. Cử tri Nguyễn Quốc Nam (phường Liên Chiểu) đề cập đến những khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn; đồng thời đề nghị, chính quyền sớm rà soát để có chính sách thỏa đáng, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Cử tri Nguyễn Thị Túy Loan (phường Hòa Khánh) quan tâm đến tình trạng lừa đảo trên không gian mạng đang có xu hướng gia tăng và đề nghị nhà nước cần hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho dân. Trong khi đó, cử tri Hứa Tự Anh (phường Hòa Khánh) đề nghị Đoàn ĐBQH TP cần có thêm nhiều giải pháp để tiếp xúc được rộng rãi hơn với cử tri theo chuyên đề, định kỳ, lĩnh vực, nhóm đối tượng, khu dân cư; đồng thời bố trí ngân sách để xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng tại cơ sở. Cử tri Trần Hữu Phú (phường Hải Vân) cho rằng hoạt động của cán bộ cơ sở sau sắp xếp khối lượng công việc nhiều, cán bộ không chuyên trách ít, mức hỗ trợ cấp phó còn thấp. Đồng thời đề nghị TP cần có chế độ đãi ngộ phù hợp hơn, nhất là các vị trí cấp phó ở khu dân cư. Một số ý kiến khác của cử tri cũng đã đề cập đến chính sách BHXH, BHYT đối với hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kiểm soát giá cả thị trường, dịch vụ y tế; cư trú liên quan đến người nước ngoài; chính sách đối với người cao tuổi, không có lương hưu…

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh; Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng; lãnh đạo Sở Nông nghiệp-Môi trường TP đã giải trình, trả lời một số nội dung liên quan được cử tri nêu tại buổi TXCT.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi TXCT.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng giải trình một số vấn đề được cử tri quan tâm tại buổi TXCT.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Ngọc Quang khẳng định: Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều hướng đến mục tiêu tháo gỡ khó khăn, phục vụ Nhân dân tốt nhất, lấy kết quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của người dân phải được phản hồi kịp thời, minh bạch gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi TXCT.

Để cụ thể hóa kết quả kỳ họp Quốc hội và giải quyết triệt để các kiến nghị của cử tri, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển KT-XH của thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy thông tin, năm 2026, cùng với việc nhanh chóng ổn định bộ máy, TP duy trì đà tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, ổn định an sinh xã hội, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khởi động, tái khởi động nhiều dự án, tạo nguồn lực để xây dựng cảnh quan, hạ tầng đô thị, phấn đấu đạt mục tiêu GDP từ 11% trở lên. Trước mắt, TP tập trung tổ chức lại không gian phát triển để phát huy hết tiềm năng, lợi thế từng khu vực, triển khai đồng bộ các quy hoạch cụ thể; mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, quan tâm đầu tư hạ tầng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đối với quy hoạch chậm triển khai, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND TP rà soát đối với những “dự án treo”, sớm triển khai, không để kéo dài qua nhiều năm, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Vấn đề này cần có câu trả lời sớm. Riêng đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cần thực hiện công khai, minh bạch, đúng chính sách trên cơ sở đối thoại trực tiếp, thẳng thắn với nhân dân trên tinh thần “Nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn”, gắn với sinh kế của người dân…

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, cấp ủy, chính quyền 3 phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, hoàn thiện hạ tầng, giữ vững an ninh, trật tự cơ sở và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đồng chí mong muốn cử tri và Nhân dân Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; đồng thuận, chung sức cùng chính quyền xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng nhau góp phần đưa thành phố sớm trở thành thành phố hiện đại và giàu bản sắc văn hóa.

PHƯƠNG KIẾM