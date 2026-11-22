Về giám sát, các ý kiến phản ánh bất cập trong quản lý đầu tư công, ngân sách, tài nguyên, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và quyền lợi người dân; kiến nghị tăng cường công khai, minh bạch, giám sát và xác định rõ trách nhiệm trong thực thi chính sách, pháp luật.

Đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, các đại biểu góp ý về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ nguồn lực và ngân sách nhà nước; kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, chương trình đề ra.

Tại các phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều kiến nghị từ thực tiễn Quảng Trị, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng cho địa phương.

Về phát triển du lịch, từ thực tiễn địa phương, đồng chí Trần Vũ Khiêm đề nghị chính sách ưu đãi đầu tư phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng danh nghĩa dự án du lịch để phát triển bất động sản thương mại, giữ đất chờ tăng giá.

Đồng thời, cần bổ sung chế tài thu hồi ưu đãi, yêu cầu hoàn trả các khoản thuế, tiền thuê đất đã được miễn, giảm đối với những dự án không bảo đảm tiến độ giải ngân hoặc sử dụng đất sai mục đích. Đồng chí lưu ý, nếu không rà soát kỹ các tiêu chí, rất dễ dẫn đến trục lợi chính sách, tình trạng “núp bóng” du lịch để phát triển bất động sản thương mại hoặc làm sụt giảm nguồn thu ngân sách nếu thiếu cơ chế hậu kiểm rõ ràng.

Nhiều ý kiến của Đoàn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, tiếp thu, đồng thời thu hút sự quan tâm của báo chí Trung ương và địa phương, góp phần chuyển tải những vấn đề từ thực tiễn Quảng Trị đến nghị trường và cử tri, Nhân dân.

Với vai trò Tổ phó Tổ thảo luận số 4 gồm đại biểu các Đoàn Quảng Trị, Đồng Nai và Điện Biên, đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã điều hành 12 phiên thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ĐBQH trong tổ đánh giá cao.

Thực hiện: NGỌC MAI - TIẾN HOÀNG